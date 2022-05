OTSEBLOGI JA FOTOD | Rovanperä jahib Portugalis kolmandat järjestikust võitu, kes tuleb kolmandaks? Mida suudab punktikatsel Tänak?

Portugali MM-etapp on jõudmas lõpusirgele. Punktikatse eel juhib Kalle Rovanperä tiimikaaslast Elfyn Evansit 9 sekundiga. Kolmandale kohale heitlevad Takamoto Katsuta ja Dani Sordo, jaapanlase edu on 2,2 sekundit. Ott Tänak kerkis eelviimase katsega Craig Breenist mööda kuuendaks. Iirlase masinat tabasid piduriprobleemid.