OTSEBLOGI JA FOTOD | Portugali ralli: Rovanperä kerkis päeva pikimal katsel liidriks, Neuville tõusis poodiumimängu tagasi!

Autoralli MM-sarja Portugali etapi laupäevasel võistluspäeval on kavas seitse kiiruskatset kogupikkusega 164,98 km. Päeva viimase kiiruskatse eel tõusis talli uueks liidriks Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestab tiimikaaslast Elfyn Evansit 4 sekundiga. Ott Tänak (Hyundai) on kerkinud ühe koha võrra kaheksandaks (+4.21,5). M-Spordi sõitja Sebastien Loeb pidi tehniliste probleemide tõttu teist päeva järjest katkestama, Sebastien Ogier (Toyota) tegi SS11-l avarii, kuid suutis esialgu rallit jätkata. Hoolduspausil hõigati aga WRC eetris, et prantslase jaoks on päev siiski läbi.