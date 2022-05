OTSEBLOGI JA FOTOD | Portugali ralli: Evans kindlustas liidrikohta, Tänak kerkis üldarvestuses, Loeb, Ogier ja Linnamäe katkestasid

Autoralli MM-sarja Portugali etapi laupäevasel võistluspäeval on kavas seitse kiiruskatset kogupikkusega 164,98 km. Hoolduspausiks juhib Elfyn Evans (Toyota) 18,9 sekundiga tiimikaaslast Kalle Rovanperä. Ott Tänak (Hyundai) on kerkinud ühe koha võrra üheksandaks (+4.06,4). M-Spordi sõitja Sebastien Loeb pidi tehniliste probleemide tõttu teist päeva järjest katkestama, Sebastien Ogier (Toyota) tegi SS11-l avarii, kuid suutis esialgu rallit jätkata. Hoolduspausil hõigati aga WRC eetris, et prantslase jaoks on päev siiski läbi.