Girol võttis võidu üllatusmees

"See ei olnud tegelikult minu koduetapp, mis tuleb 19. etapil. Aga see tunne on päris hämmastav, kui võidad Girol etapi," sõnas õnnelik Dainese pärast finišit. "Ma ei suuda uskuda, et see juhtus. Täna hommikul oli plaan panustada sprindis Ceesile [Cees Bol], aga viimastel kilomeetritel vahetasime ära, sest ta ei tundnud end nii hästi. Siis üritasin lihtsalt lõõgastuda ja teisi kutte jälgida."