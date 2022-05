Rally Estonia astub FIA poliitikale vastu

Jutt käib eelkõige Venemaa rallipaarist Nikolai Grjazin – Konstantin Aleksandrov, kes said Rally2 sarjas Monte Carlos kolmanda koha ning on samal pügalal ka kokkuvõttes. Sama sarja noorsõitjate arvestuses on Grjazin teine. Tõsi, mullusel Rally Estonial lõi kaasa ka venelane Aleksei Lukjanuk.

Betsafe’i podcastis põhjendas Rally Estonia direktor Urmo Aava venelaste starti mittelubamist turvalisusega – nende osalemine tähendaks suuremat pahandusteohtu pealtvaatajate poolt. „See on nii Rally Estonia, Eesti autospordi liidu kui ka Eesti olümpiakomitee otsus, et meil ei stardi ei Vene, Valgevene ega neutraalse lipu all sportlased. Nii kaua, kui see otsus on meie käes ja Grjazin siia ei tule,” teatas Aava.