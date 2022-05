Tallinn kandideerib 2025. aasta Euroopa spordipealinnaks

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn üha enam rahvusvahelist tuntust kogumas kui suurepärane paik suurvõistluste korraldamiseks, mida kinnitab ka sel sügisel Tallinnas toimuv WTA 250 kategooria turniir. „Me võõrustame ja toetame juba praegu igal aastal ligi 100 rahvusvahelise võistluse korraldamist, nende seas ka olulisi tiitlivõistlusi. Tugevad spordiorganiosatsioonid ja linna loodud taristu võimaldab korraldada siin erinevatel spordialadel kõrgetasemelisi turniire ja võistlusi – nii olime mullu võõrustajaks võrkpalli EM-le ja kergejõustilku U20 ja 23 EM võistlustele, sel aastal iluuisutamise EM-le, U20 MM-le, nelja kontinendi suurturniirile, jäähoki ja curlingu rahvusvahelistele suurvõistlustele,“ selgitas Kõlvart. „Ent lisaks tippsportlastele ja -võistlustele heade tingimuste loomisele, peame sama oluliseks, et ka meie linlastele oleks tagatud kaasaegsed ja kodulähedased sportimisvõimalused. Kohalike ja noorte liikumisharjumuste edendamiseks panustame igal aastal avalike spordiplatside rajamisse ja terviseradade arendamisse, viimati avasime näiteks Baltimaade suurima spordipargi Tondirabas.“

Euroopa Spordipealinn on tiitel, mis omistatakse igal aastal ühele sporti väärtustavale ja spordi arengut mõjutavale ja seda esile tõstvale linnale Euroopas. Maailma, Euroopa ja regionaalsete (linn, saar, kogukond, asula) linnade spordipealinna ja linna tiitlit annab välja European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES of Europe). Organisatsioon teeb koostööd teiste seas ka Euroopa Komisjoniga.