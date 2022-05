Urmo Aava Rally Estoniast: Venemaa ja Valgevene rallisõitjad starti ei pääse

Rally Estonia organisatsioon on meeste sõnul kahe käega selle poolt, et poodium tagasi Tartusse ja kesklinnamelusse tuua. Aava sõnul tundus selle Raadile viimine algselt logistiliselt hea mõttena. „Aga ikkagi, inimene on inimene. Kui viid poodiumi eemale, ta peab tegema lisapingutuse ja piletiraha maksma, muudab see kõike. Kui eelmisel aastal pärast rallit helistasin tiimipealikele ja sõitjatele, tuli päris mitmest kohast tagasisidet, et muidu oli väga tore, aga kurja küll, tooge poodium kesklinna tagasi,“ tõdes endine ralliäss.

Selleaastasel Rally Estonial on 24 katset ning võrreldes eelmise aastaga on täiesti identseid katseid kaks. „Igal katsel oleme midagi muutnud: väike uus lõik, mingi katse tagurpidi pööratud,“ sõnas Priimägi. Uutele territooriumitele mehed aga praegu ei kipu. „Organisatsioonina võtsime selleks aastaks seisukoha, et kõik teadmised, infrastruktuur ja muu varustus, mida oleme arendanud ja kogunud, realiseerime ära. Kui tormame kogu aeg uusi territooriume vallutama, ei kasuta me seda kunagi ära,“ selgitas Aava.

Koroona vaibumine on andnud korraldajatele võimaluse ka vaatajatele rohkem vabadust anda. Kas pealtvaatajate alad on piisavalt suured, et rallifänn saab ka metsa sisse minna vaatama? Priimägi selgitab, et osad alad on venitatud väga pikaks, võrreldes seda Soome stiiliga, kus saab kilomeetrite viisi mööda metsaäärt liikuda. „Me läheme järjest rohkem tagasi sinna, kus nimetame seda ürgralliks. Peab aga aru saama, et kuna oleme nii suureks kasvanud, ei saa inimesi igale poole lasta, sest tekib probleem kohalikega,“ sõnas ta.

Selle aasta Rally Estoniale ennustatakse ligikaudu 40 tuhandet pealtvaatajat, samas kui Horvaatia ralli külastajate arv oli küündinud 400 tuhandeni. „Ma ei taha kedagi kritiseerida, aga oleme algusest peale Eestis opereerinud päris indiviididega, keda üles märgime. Rääkides Horvaatiast, siis kui palju oli seal kiiruskatsete kilomeetreid? Igaüks võib kodus teha väikese matemaatika – ei mahu ära. Meie numbrid on väga realistlikud – kas nad meeldivad või mitte, aga nad on täpselt sellised, nagu nad on ja me ei hakka neid moonutama,“ kommenteeris Aava Betsafe’i podcasti uues episoodis.

Sel aastal on rallietapil enam kui 500 julgestajat ning lisaks on kõik autod kogu aeg jälgimisel. „Igas autos on FIA boks, mis on autos nii hooldusel ajal kui ka praegu, kui autod tehases seisavad. Boksist jookseb info juhtimiskeskusesse, kust on kogu info näha. Kui juhtub ka avarii, näeme näiteks g-jõudu ehk seda, kui kõva pauk oli,“ selgitas turvaülem.

Aga kuidas jälgitakse, et raja ääres ei oleks mõnda pahatahtlikku punti, kes midagi võib tee peale panna? Selleks kasutatakse nii julgestajaid kui FIA boksi. „Juhtimiskeskuses on läbi FIA boksi kõigi autode live-pilt, mida FIA inimesed jälgivad. Kui nad midagi näevad, läheb info läbi juhtimiskeskuse julgestajatele või raja ääres olevatele katsepealikele ning kohe reageeritakse,“ sõnas Priimägi.

Turvalisuse teema kerkiks mõistagi teravamalt esile seoses Vene sõitja Nikolai Gräziniga – mehe etapil osalemine tähendaks suuremat pahandusteohtu pealtvaatajate poolt. Kas mees on tänavu stardis? „See on nii Rally Estonia, Eesti Autospordi Liidu kui Eesti Olümpiakomitee otsus, et meil ei stardi ei Vene, Valgevene ega neutraallipu all sportlased. Nii kaua, kui see otsus on meie käes, Gräzin siia ei tule,“ lausus veendunult ralli peakorraldaja.

Ralli kommertsdirektor Tarmo Hõbe ütles sügisel välja, et sel aastal näeb ka osalemas rahvuslikke klasse. Aava sõnul nähti juba ammu, et seda on mõistlik teha. „Ühtepidi on seal FIA reglemendid ning omakeskis ei saadud kokkuleppele, kuidas teha nii, et kõik oleksid rahul. Murekohaks oli, kuhu panna rahvuslik klass: pannes WRC esimese ja teise läbimise vahele, sõidaksid Eesti meistrivõistluste kiireimad ehk neljarattaveolised ees ning kaheveolised tagapool. See aga tekitaks vale sõidujoont. Kui veel veokad panna, läheks täiesti käest ära. Kui aga igal aastal tipud lähevad ära Rally Estonialt sõnadega, et „kuramuse jäljed on siin“, hakkab see meid õõnestama.“ Lahendusena sõidavad neljaveolised enne WRC-d ehk saavad teha WRC-le õiged jäljed ette.