Rivo Vesik alustas koostööd Eesti naiste rannavolle esiduoga

Heleene Hollas ütles, et esimesed ühised treeningud Rivo juhendamisel olid väga edukad ja Türgist saabuti tagasi kodumaale juba väärtuslike uute teadmistega. "Rivo juhtis palju tähelepanu baasasjadele, millele varem polnud keegi osundanud. Ta on treenerina väga rahulik ja toetav," rääkis Hollas. "Oleme mõlemad Liisaga väga põnevil, et meil on võimalik sel hooajal Rivo juhendamisel treenida ja võidelda pääsu eest Euroopa meistrivõistlustele."

Soomets lisas, et Rivo suureks tugevuseks on taktikaline pool. "Eestis on palju häid treenereid, kes on tehnilises plaanis tugevad eksperdid, aga puudu on just nendest, kes oleksid ka taktikaliselt maailmatasemel. Rivo on selles osas suurepärane!" ütles Soomets.