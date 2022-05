Kalev/Cramot haldava MTÜ Rafteri maksuvõlg on viimastel kuudel kasvanud ja 13. mai seisuga oli see 83 435 eurot. Olulise agaga. Maksuvõlg on ajatatud ehk riigile tasutakse makse kokkulepitud graafiku alusel. Ettevõtete ja mittetulundusühingute puhul on tegu tavapärase praktikaga.