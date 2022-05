Super! Eesti veemotosportlane võitis Tšehhis MM-etapi. "Meie jaoks on see siiani uskumatu."

Kolme sõidu kokkuvõttes tuli F-125 klassi MM-sarja etapivõitjaks Joonas Lember, teine koht kuulus Sebastian Kecinskile ja kolmandaks tuli Todd Anderson. "Meie jaoks on siiani uskumatu, milliseks see MM-etapp kujunes. Meie eesmärgiks oli etapp läbi sõita ja tehnika terveks jätta aga, sellist tulemust ei oodanud meist keegi. Oli meilgi väikesi probleeme, aga õnneks sõitude alguseks said nad korda tehtud. Suured tänud meeskonnale ja kõigile, kes mind etapivõidule aitasid!" võttis Lember võistluse kokku.