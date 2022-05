FOTOD | Tenniseliit tutvustas Eestis toimuvat WTA turniiri. Kontaveit ja Kanepi lubasid kodusel tippturniiril võimalusel osaleda

Pressikonverentsil osalesid Eesti esitennisist Anett Kontaveit, Eesti tennise liidu peasekretär Allar Hint ja linnapea Mihhail Kõlvart.

"Loomulikult oleme väga huvitatud, et turniir Tallinnas toimuks," rääkis Kõlvart. "Meie sportlased saavad mängida kodus. See motiveerib noori ja potentsiaalseid sportlasi, kes plaanivad saali tulla. Spordi populariseerimiseks ja arendamiseks on kohalikud suured rahvusvahelised turniirid väga tähtsad."

Kõlvart lisas, et esmakordselt Tallinnas toimuval WTA tenniseturniiril on linnale ka sotsiaalmajanduslik mõju. "Iga samalaadne rahvusvaheline üritus toob pealtvaatajaid, turiste ja televaatajaid. WTA turniiri puhul teame täpselt, et televaatajate hulk on miljonites. Me muidugi loodame, et sellest turniirist saab traditsioon, aga sõltumata sellest teame, et mõju on pikaajaline," jätkas Kõlvart, kelle sõnul on linn nõus turniiri toetama 400 000 euroga.

Maailma viies reket Anett Kontaveit kinnitas, et kui tervis on korras, on ta Tallinnas võistlemas. "Graafik on tõesti aasta lõpus väga tihe, aga õnneks on Tallinna turniir sellel nädalal ainus WTA võistlus. Mulle meeldib kodus mängida ja see on suur au," sõnas Kontaveit. "Ma kindlasti annan endast parima ja kodus meeldib mulle väga mängida. Kui tervis vähegi lubab, siis kindlasti teen seda."

Kuidas on seis Kaia Kanepiga? "Kaia poolt oli eile sama vastus: kui tervis on korras, siis ta kindlasti osaleb," kommenteeris Hint. Hint sõnas, et praegu on WTA-ga tehtud leping selleks aastaks, kuid eduka koostöö puhul on seda võimalik pikendada. Ühtlasi avaldati, et turniir toimub Foruse tennisekeskuses.

Pärast esimesi sõnavõtte said ajakirjanikud esitada ka küsimusi. Kas Kontaveit loodab finaalis Kanepiga kohtuda? "Mulle tundub, et see on kõikide Eesti ajakirjanike unistus," muigas Kontaveit. "Muidugi see oleks tore, kui kaks Eesti mängijat oleksid omavahel finaalis. See oleks erakordne sündmus meie publikule, eriti ajakirjanikele ja vaatajatele."