DELFI VIDEO | Otsustavas mängus Kalev/Cramo vastu viis kaugviset tabanud Konontšuk: tegime täna ajalugu!

"Tegime ajalugu täna! Me ei kaotanud kordagi usku. Jäime endale kindlaks, mängisime oma mängu ja teadsime, et võime tagasi tulla," rääkis Konontšuk, viidates asjaolule, et Pärnu võitis kolme võiduni peetava seeria Kalev/Cramo vastu 0:2 kaotusseisust.