DELFI VIDEO | Kregor Hermet: CSKA-d on lihtsam võita kui Pärnu Sadamat

"Pärnu muutis oma agressiivust. Nad on selline sats, et kui sina oled ebakindel, siis nende enesekindlus sellest kasvab," vaatas kalevlaste Kregor Hermet poolfinaalseeriale tagasi. "Nad korjavad saiatükke, mida maha jätad. Siis ongi nad (Pärnu mehed) nii suured ja võimsad, et polegi enam ühestki otsast midagi teha."