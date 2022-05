Kahekordne NBA meister ähvardas relvaga laste silme ees ema, kes palus pojal pesu voltida

Bachelori süüdistuste kohaselt teatas Rondo naisele, et "ta on surnud" ning läks seejärel uksest välja. Peagi ta aga naases majja relv käes ning nõudis oma poega näha. Naise teatel hakkas ta olukorda kartma ning tõi poja allkorrusele, kes seejärel Rondo poolt majast välja tõmmati. Seejärel nõudis Rondo ka teist last näha ning ka tütar tuli majast välja. Bachelori väitel karjus Rondo ka laste peale, et nad oma isa kardavad.