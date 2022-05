Maijooks loobub ühekordse pakendiprügi tekitamisest

Eesti suurim naiste tervisespordisündmus toob Tallinna Lauluväljakule üle kümne tuhande suure ja väikese liikumisharrastaja. Peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul on alates 1988. aastast toimunud suurüritusel olnud väga oluline roll liikumisharrastuse trendide kujundamisel naiste seas.

Samamoodi on korraldajad panustamas järjest enam väljakutsesse, et läbi viia võimalikult väikese keskkonna jalajäljega spordiüritusi. „Ringo korduskasutatavad joogitopsid ja toidunõud on selleks hea lahendus, kuidas ühe suursündmuse raames vältida tuhandetest ühekordsest pakenditest koosneva prügihunniku teket. Oleks väga rumal joogipunktis ja toitlustusaladel vaid hetkeks kasutatavaid pakendeid prügikasti visata," lisas Lilliallik.