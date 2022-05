Soomes võttis käesurumisvõistlus traagilise pöörde: võistleja suri ootamatult

Soome käesurumisliit teatas kodulehel, et siitilmast lahkus ootamatu haiguse tagajärjel Harri Kumpulainen. "Harri mängis olulist rolli nii Järvenpää kui kogu Soome käesurumiskommuunis," seisis järelehüüdes.

Ketola sõnas Soome rahvusringhäälingule Yle, et osaleja surm polnud otseselt käesurumisega seotud, vaid võistlejat tabas terviserike. "Selline intsident on väga haruldane ning sel pole spordialaga mingit pistmist," rääkis Ketola. "Juhtunu on väga šokeeriv."