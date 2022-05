Eesti meister FCI Levadia pikendas ühe võtmemängijaga lepingut

"Väga hea meel on sõlmida Eesti parima klubiga uus leping," lisas Peetson. "Armastan FCI Levadiat ja mulle väga meeldib see suund, mis klubi on võtnud. Mulle meeldib näha klubi arenemas, olen olnud klubis kaua aega ning näinud erinevaid hetki. Tänu sellele näen ma praegu kuhu me oleme jõudnud ja see teeb väga rõõmsaks. Eesmärgid jäävad alati väga kõrgeks. Loodan, et võtame see aasta ka meistritiitli ja jätkame saavutustega järgmistel aastatel. Annan endast kõik, et klubi saavutaks omad eesmärgid ning, et me suudaksime Euroopas teha midagi erilist."