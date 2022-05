Mitmed suurklubid jahivad Robert Lewandowskit, kuid Poola jalgpallitäht on oma valiku teinud

33-aastase Lewandowski leping Bayerniga kehtib küll 2023. aasta suveni, kuid ründaja soovib juba sel suvel tööandjat vahetada. "Võin kinnitada, et olen klubi spordidirektorit oma otsusest teavitanud ning ma ei pikenda lepingut Bayerniga," ütles Lewandowski ajakirjanikele pärast laupäevast Bundesliga hooaja viimast kohtumist.

"On väga võimalik, et see oli mu viimane mäng Bayerni eest. Ma ei saa seda sajaprotsendiliselt öelda, aga nii võib olla. Tahame leida mulle ja klubile parimat lahendust," lisas poolakas.