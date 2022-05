"Ma ei tahtnud oma 22. sünnipäeva näha." Austraalia tennisist tegi jahmatava ülestunnistuse

Parimatel päevadel maailma edetabelis 147. kohal olnud ja hetkel 463. positsiooni hoidev Aiava tegi jahmatava uudise teatavaks oma Instagrami lehel.

"Õhtul enne lihavõtte-pühapäeva (17. aprilli) olin valmis sillalt alla hüppama. Kolm inimest sõitsid mööda, tirisid mu käsipuudelt alla ja sõidutasid mu koju," kirjutas neiu.

"Ma ei tahtnud oma 22. sünnipäeva näha, aga ma tean, et mu pere ja sõbrad on nüüd õnnelikud teades, et olen sel päeval, mis peaks olema eriline, veel elus."

"Vahel võivad inimesed, kellega su teed ristuvad, panna sind tundma, nagu sa poleks armastust väärt, kuid ma olen sellest õppinud, et "Jumal on ustav ning ta ei lase teid üle teie võimete proovile panna, kuid teie proovilepanekuga pakub ta ka väljapääsu, et te sellele ka vastu peaksite." Aitäh, et saadate oma häid soove ja armastust. Armastusega, D."

Aiava on osalenud viiel Australian Openil, kuid pole kunagi esimesest ringist kaugemale pääsenud. Teistel suurtel slämmidel on ta jäänud pidama kvalifikatsiooni. Tänavu on tema parim tulemus märtsis peetud Bendigo ITF-i poolfinaali jõudmine.