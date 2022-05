Hyundai avaldas koosseisu legendaarseks Safari ralliks

Solberg sõitis WRC sarja kõrgeimas klassis ka hooaja kolmel esimesel etapil Monte Carlos, Rootsis ja Horvaatias. Sel nädalal toimuval Portugali MM-etapil on tema asemel Rally1 masinaga võistlustules vanameister Dani Sordo, kelle jaoks on see tänavuse hooaja esimene MM-etapp.