OTSEPILT Delfi TV-s | Hausenberg langes Götzises viiendaks, Lusti teeb head võistlust, kaugushüppes sündis mitmevõistlejate maailmarekord!

Kergejõustiklastel on tänavu erakordselt tihe suvi. Juulis peetakse USAs MM-võistlused, augustis Saksamaal EM. Mitmevõistlejate hooaja esimene tipptasemel jõuproov toimub aga traditsiooniliselt mail lõpus Austrias Götzises. Eesti mitmevõistlejate jaoks on võistlus oluline, kuna tugevas konkurentsis on võimalik püüda head kogusummat, et tagada endale pääse tiitlivõistlusele.