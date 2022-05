Aleknalt taas tippmark, 14-aastane imelaps ja Kirdil läheb MM-ile pääsuga kiireks

* Odaviske hooaeg on lõpuks võimsalt avatud! Doha Teemantliiga etapil otsustati tõsta algselt maha märgitud odaviske sektor ümber, nii et piike sai visata allatuult. Tuul oli kõva ja odad lendasid! Valitsev maailmameister Anderson Peters põrutas avavoorus 88.96, tšehh Jakub Vadlejch vastas 89.87-ga. Viiendas viskas Grenada mees 90.19, Vadlecj 90.88. Viimane sõna jäi siiski Petersile – 93.07! Kõigi aegade viies tulemus! Dohasse sõites oli Petersi rekord 87.31 ja hooaja mark 84.26. Vadlejch parandas oma rekordit meetriga. Nad on ka maailma edetabeli kaks esimest. Kolmandaks tuli Dohas sakslane Julian Weber (86.09).