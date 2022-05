Ajalooline hetk! Esimene Briti meesjalgpallur tunnistas avalikult oma homoseksuaalsust

17-aastane jalgpallur andis oma homoseksuaalsusest avalikult teada Sky Sportsile antud intervjuus: "Olen tõde pikalt varjanud, sest tahtsin jalgpalluriks saada. Nüüd professionaalse jalgpallurina küsisin endalt, et kas ma tõesti pean tõe välja ütlemisega ootama, kuni olen juba karjääri lõpetanud? Ükski teine jalgpallur pole seda ju teinud. On, kuidas on, aga teadsin, et valetamine ja varjamine ei vii mind sinna, kuhu tahan elus jõuda. Enne oma perele, klubile ja tiimikaaslastele rääkimist mõtlesin pidevalt üle ning see mõjutas tõsiselt mu vaimset tervist. Nüüd olen stressist vaba!"