ATP otsustas Wimbledonile eelnevatel turniiridel siiski punkte jagada

Kui algselt levisid kuulujutud, et mängijad jäävad nii Wimbledonis kui ka sellele eelnevatel kuulsatel muruturniiridel Birminghamis, Eastbourne’is, Nottinghamis ja Londonis edetabelipunktidest ilma, siis nüüd on kindel, et vähemalt madalama kategooria turniidel on tennisistidel võimalik lisaks auhinnarahale ka punkte teenida. Naiste katuseorganisatsioon (WTA) pole oma Nottinghami, Birminghami ja Eastbourne'i turniire puudutavat otsust veel teatavaks teinud.