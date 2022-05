Rannajalgpallikoondis valmistub ajalooliseks hooajaks Euroopa kõrgeimas seltskonnas

Koondise peatreener Aleksei Galkin nimetas Eesti koosseisu 12 mängijat, kellega antakse saabuva Euroliiga etapi eel koosmängule viimane lihv. „Sõprusturniir on meie jaoks kindlasti väga hea ettevalmistus. Märtsikuus saime end proovile panna maailma tipu Portugali vastu, seekord on aga vastas vanad sõbrad B-divisjonist. Tegemist on väga kõvade vastastega, kelle vastu saame koosseise katsetada ja näha, mis seisus me oleme ja mille kallal veel tööd teha,” võttis Galkin eesmärgid kokku.