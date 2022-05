PLAY-OFF PÄEVIK | Suur mäng. Kas Kalev suudab kaitset muuta või säilitab Pärnu ülima enesekindluse?

Suur mäng. Iga spordi- eriti veel korvpallisõbra maiuspala. Heitlus, kus pannakse proovile mängijate iseloom. Oskused ei saa ju 24 tunniga kaduda, neid ei saa ka selle ajaga juurde tekitada. Kui nelja mängu järel on seis viigis, ei saa ütelda, et üks meeskond on teisest tugevam või nõrgem. Sellises olukorras saab määravaks see, kelle vaim ja hing osutub tugevamaks. Või füüsis, sest mängitakse teist päeva järjest ja viimase nelja päeva jooksul kolmandat korda.

Kuigi Pärnu on Paf meistriliiga poolfinaalseeria kaks viimast kohtumist kindlalt võitnud, ei saa ütelda, et nad on viiendas mängus suuremad soosikud. Tõsi, kindlad võidud sisendasid kuurortlinna palluritesse enesekindlust ning samal ajal mõjusid kalevlastele rusuvalt, ent mõlemad meeskonnad teavad, et kõik on kinni ühes mängus.