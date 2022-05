Skandaal Prantsusmaal: PSG poolkaitsja keeldus vikerkaarevärvilise mänguvormi kandmisest

Lisaks paljudele fännidele pahandas Gueye käitumine ka Prantsusmaa LGBT+ spordiliidu presidenti Eric Arassust, kes teema kohta ka teravalt sõna võttis. "Idrissa Gueye on hea mängija, aga religiooni ei tohiks spordiga siduda. Kõik teised võtsid aktsioonist osa ning ma leian, et teda tuleks sanktsioneerida. Veidrad vabandused jätavad mulje, et nii PSG klubi kui ka liiga tolereerivad homofoobiat," andis Arrassus mõista, et islamiusk ei tohiks Gueye jaoks olla mingisugune vabandus.