Kuidas on Pärnu Kalev/Cramo kuristiku servale lükanud? Peatreener Rannula: võti on mängujuhtide rünnak ja Kirvese kaitse

Esimesed kaks matši Kalev/Cramole vastavalt 24 ja 15 punktiga kaotanud Pärnu on järgmistes kohtumistes vastastele kindlalt koha kätte näidanud. Laupäeval näitas Kalevi spordihallis tabloo 91:70 ja täna käristati kodusaalis lõpuga vahe veelgi suuremaks.

Pärnu peatreener Heiko Rannula ütles Delfile, et suures plaanis on Pärnu suutnud nii rünnaku kui ka kaitse upitada tasemele, millega ta rahul on.

"Tuleb sisse visata. Suur muutus on olnud see, et meie mängujuhid on tasemel olnud. Nad on olnud enesekindlamad nii teistele võimaluste tekitamises kui ka skoorimises. Meil on nüüd igast liinist punkte tulnud," rääkis ta.

Täna viskasid Alterique Gilbert ja Siim-Markus Post kahe peale 22 punkti ja andsid 16 korvisöötu. Eriti hästi suutis tekkinud vabu viskekohti ära kasutada ääremängija Artur Konontšuk, kes tabas üheksast kolmepunktiviskest kuus. Olulise panuse andsid kaare tagant ka Ivo Van Tamm ja Arturas Valeika. Kumbki pole eriline snaiper, aga kodupubliku toel karistasid mõlemad Kalev/Cramot kolme tabava kaugviskega. Kokku viskas Pärnu sisse 36 kolmesest koguni 20.

Kas vabad viskekohad tekivad lihtustatult öeldes sellest, et Pärnu tagamehed suudavad Kalev/Cramo pikema ja aeglasema koosseisu üle mängida? "Kahe otsaga asi," vastas Rannula. "On teatud mängijad, kelle vastu mängime parema meelega üks-ühte. Kalev/Cramo pakub pikema koosseisuga sellist kaitset ja meie ülesanne on teravust teha. Kui niimoodi sisse viskame, on meil mõnus mängida ja selline publik annab hea tunde. Aga küll Kalev omad muutused teeb."

Mängu tipphetked:

Võrreldes seeria teise kohtumisega, kus Kalev/Cramo viskas Pärnu vastu 99 punkti, on oluliselt paranenud ka kaitse. Tegelikult oli Pärnul kaitses puudujääke ka esimeses matšis, aga seal jäi skoor mängu iseloomu tõttu väiksemaks. Rannula hinnangul on Pärnu kaitset aidanud kapten Mihkel Kirvese naasmine, kes jättis seeria esimese mängu jalavigastuse tõttu vahele.