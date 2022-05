Väravavahtide koolitusel jagasid teadmisi Saksamaa ja Šveitsi tippspetsialistid

Koolitaja ja meeste koondise väravavahtide treeneri Mart Poomi sõnul on välismaiste spetsialistide kaasamine oluline. „Teistest riikidest treenerite ja koolitajate toomine laiendab meie silmaringi. Ideede ja kogemuste jagamine tuleb kasuks kõigile osapooltele. Kui mõelda Šveitsi peale, siis vaatamata sellele, et tegemist on väikese riigiga, on nad osalenud rohkelt finaalturniiridel ja teinud väravavahtide valdkonnas head tööd. Foletti käe alt on läbi käinud mitmeid tippväravavahte (Yann Sommer, Roman Bürki, Marwin Hitz, Gregor Kobel – toim.) ja selge on see, et nad teevad asju hästi,” sõnas Poom. „Erinevate riikide treeningfilosoofia tundmine on kasulik. Kindlasti ei saa me üks ühele asju üle võtta, aga vähemalt on meil ettekujutus sellest, mis mujal toimub,” lausus Poom.