Rootsi tähtmängija kodu lähedal mõrvati kümme inimest. "Kogu linn on šokis"

Laupäeval leidis USA-s Buffalo supermarketis aset massitulistamine, milles hukkus 10 inimest. Kahtlusalune – 18-aastane Payton Gendron – tegi tulistamise ajal oma tegudest otseülekannet. Praeguseks on ta vahi alla võetud.

"Ma arvan, et kogu linn on šokis," lisas Dahlin Aftonbladetile. "Võin vaid ette kujutada, mida tunnevad kõik pered, keda see mõjutab. Täiesti õudne."