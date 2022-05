Jasikevicius: oleme Reali viimasel ajal võitnud ja see on meie kahjuks

"Meeskond on finaalturniiriks hästi ette valmistatud. Peame olema väga keskendunud. Võtmesõna on, et me ei annaks midagi kergelt ära. Kui meil on nendega [Real) olnud kõrge skooriga mänge, siis seetõttu, et oleme asju ära andnud," arutles Jasikevicius, vahendab Marca.

Peatreener kinnitas, et kõik nende pallurid on turniiri alguseks terved ja mänguvalmis. “Täna treenisid kõik, välja arvatud Sergi [Martínez], kellel oli kerge külmetus. Cory [Higgins] mängib kindlasti, sest tema kogemused on meile väga tähtsad. Mõistagi ei ole ta 100% valmis, kuid meil on kõik mängukõlbulikud."

Konkreetselt Realist rääkides lisas Jasikevicius: "Oleme neid viimastes mängudes võitnud ja see on meie kahjuks, sest Madrid on ülimalt näljane. Nende jaoks tuleb turniir parimal ajal, sest nad mängivad oma parimat korvpalli. Nad liigutavad palli väga hästi, neil on ülikogenud mängijad, kes teavad, mida on vaja teha. Kuid see on Final Four ja see peabki raske olema," ütles leedukas.

Euroliiga põhiturniiril võitis Barcelona Reali mõlemas mängus, hiljuti saadi Madridi klubi üle võit ka Hispaania meistriliigas.

Jasikeviciusel on võimalik liituda eksklusiivse klubiga, kes on Euroliiga võitnud nii mängija kui treenerina. Varem on seda suutnud vaid Armenak Alachachan, Lolo Sainz ja Svetislav Pesic.

Euroliiga poolfinaalid peetakse neljapäeval. Teise finalisti selgitavad Piraeuse Olympiakos ja Istanbuli Anadolu Efes.