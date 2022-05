Venemaa tennisetäht: mõistan Wimbledoni otsust, kuid pean seda ebaõiglaseks

Wimbledoni korraldav All England Lawn Tennis Club (AELTC) otsustas eelmisel kuul , et Ukraina sõja tõttu ei lubata Venemaa ja Valgevene mängijatel tänavusel suurel slämmil osaleda.

"Ühelt poolt ma saan sellest aru ja teisest küljest pean seda ebaõiglaseks," ütles US Openi võitnud Medvedev Šveitsi ajalehele Tribune de Geneve. "See on keeruline olukord, sest see loob pretsedendi ja seab teised spordivõistlused ebamugavasse olukorda."