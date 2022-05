Suusaliit korraldab töö ümber ning otsib tegevjuhti ja büroojuhti

Suusaliidu juhatuse esimees Ago Markvardt: “Ehkki 2026. aastal Itaalias toimuvate olümpiamängudeni on aega ligi neli aastat, alustasime juba paar kuud tagasi tööd selle nimel, et meie sportlased esindaksid seal Eestit võimalikult parimal tasemel. Selle pika perspektiivi kõrval on endiselt oluline Suusaliidu igapäevane missioon - suusaspordi rahvusvaheline edu, populaarsus ning järjepidev tasakaalustatud areng, et edendada tervislikku ja ausat sporti. Kõige selle saavutamise vundamendiks on kogu alaliidu terviklik juhtimine selgete põhimõtete ja ootustega, mille nimel pingutavad kõik osapooled – alaliit, sportlased, treenerid, klubid, toetajad, ametnikud, harrastajad ja kogu muu taustajõud.“