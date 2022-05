Manchester Unitedi uus peatreener soovib Cristiano Ronaldo jätkamist

Hooaja viimase kohtumise järel andis ten Hag intervjuu Hollandi väljaandele De Telegraaf. Seal tunnistas ta, et soovib 37-aastase ründetuusa Cristiano Ronaldo meeskonda jäämist. Ronaldol on Unitediga leping ka järgmiseks aastaks, kuid pikalt on räägitud, et portugallane tahab ise klubist lahkuda või ei mahu ta lihtsalt ten Hagi mänguplaani. Nüüd lükkas hollandlane need väited ümber.