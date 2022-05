Eestlased võitsid Madonas alanud supermoto Balti meistrivõistlustelt kuhjaga poodiumikohti

“See etapp andis palju kogemusi juurde, rajaga pidin natuke ära harjuma, sest asfalt oli isegi kuivana libe,” rääkis Kazakova, kellel enda sõnul vihmasõidu kogemust väga ei ole, kuid suutis isa abiga siiski sõitudeks sobivad rehvid alla sättida ja ka rõhud selliseks seada, et pidamine oli hea. “Esimese sõidu start läks hästi, suutsin end kolmandale kohale suruda ja paari kurvi pärast olin juba teine. Nägin, et esikoha sõitja on kurvides aeglasem ja kasutasin möödasõiduvõimaluse viimasel sektoril ära. Nii suutsin lõpetada esimesena.” Ta lisas, et enne teise sõidu starti tuli vihma rohkem ja rajal olid ka väiksemad loigud. “Start läks jälle hästi ja trügisin teisele kohale. Minu ees oli kiire konkurent ja otsustasin hoida ta sabast kinni, kuid pidamine oli seekord natuke halvem ja ei suutnud nii hästi kurvidest välja kiirendada. Nägin ka, et kolmanda kohaga on suur vahe ja otsustasin sõita ettevaatlikumalt, nii sain teise koha.”