Vasalemma Offroad Rally: kividel turnimisest efektsete hüpeteni

Võistlus kuulub maastikusõitjate ringrajasarjadesse, mis tähendab, et rajale minnakse ühisstardist. "Tuleb väga atraktiivne võistlus nii sõitjatele kui pealtvaatajatele. Publikule on rada täies ulatuses jälgitav."

Sarapuu lisab, et võistluse ettevalmistamisega on MTÜ Ragnar Off-Road House tööd teinud viis või kuus aastat. "Idee on korraldada midagi sellist, mida varem ei ole tehtud. Ühest mudaaugust teise vintsimist ei tahtnud kindlasti ette võtta, otsustasime teha tehnilise, aga samas kiire raja. Eks vintsi läheb samuti vaja, kuid see ei ole peamine."