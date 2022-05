AC Milan jõudis pika pausi järel meistritiitli lävele

Enne viimast vooru on AC Milanil liidrina 83 punkti ning Interil teisena 81. Viimases voorus vajab Milan tiitli kindlustamiseks ühte punkti, kuna Milanil on omavahelistes mängudes eelis (Milan võitis ühe mängu 3:1 ning viigistas teise 1:1).

Milan krooniti viimati Itaalia meistriks 2011. aastal. Kokku on Milan võitnud 18 mistritiitlit, mullusel meistril Interil on 19 trofeed. Kõige edukamaks klubiks on Torino Juventus 36 tiitliga.