FOTOD | Pingeline heitlus: Levadia võitis tänu Aksalu prohmakale Paidet

Paide peatreener Karel Voolaid ei soovinud Aksalut pärast mängu ETV otse-eetris antud intervjuus süüdistada. "Mul ei ole Mihklile ühtki etteheidet. Ta on trennides väga head tööd teinud ja see on paratamatus, et selliseid asju juhtub," lausus ta.