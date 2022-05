Uuesti tipus! Novak Djokovic sai hooaja esimese turniirivõidu

Djokovici jaoks oli see 2022. aasta esimene turniirivõit.

34-aastase serblase järgmine suur siht on kaitsta Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste esikohta. Arvestades, et kauaaegset liivaväljakute kuningat Rafael Nadali vaevavad jalaprobleemid, võib just Djokovici pidada French Openi suurimaks favoriidiks.