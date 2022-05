Kullamäe klubi presidendi käsk põlvitada tekitas korvpallitähtedes hämmeldust: uskumatu, et mängijad sellega nõus olid

Kui James luges arvamusi, et mängijad peavad fänne austama, oli tal kiirelt vastus olemas. "Tüübid üritavad fännide ees põlvitamist sellega õigustada, et teenime palju raha. Debiilne loogika. Saan aru, et fänne tuleb austada, aga see, et teie jaoks on põlvitamine okei, on täiesti segane. Kõlab, nagu te ei austa mängijaid."