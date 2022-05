Naiste võrkpallikoondis alustas koondisekevadet kahe kindla võiduga

Peatreener Alessandro Orefice ütles, et jäi täna rahule mängijate suhtumise ja agressiivsusega. “Mulle meeldis täna veelgi rohkem mängijate suhtumine. Sellele rõhusin ka eile õhtul koosolekul, et me ei ootaks vastase vigu, vaid oleksime ise agressiivsed,” ütles juhendaja.

“Ka noored tegutsesid väga tublilt, kõik nad on valmis vaeva nägema – Sonja, Liisbet, Nora, Janelle, Kadri – kõik noored jätsid positiivse mulje. Neis kõigis on soov saada paremaks ja koondises kanda kinnitada. Nüüd ootan suure huviga mänge Rootsi vastu, et näha, kuidas me tugevama vastasega hakkama saame,” lisas peatreener.