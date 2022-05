Karjääri pausile pannud Ukraina tennisetäht saab sügisel emaks

"Meie süda on täis armastust ja õnne, teatades teile, et ootame oktoobris pisitüdrukut," seisab postituses.

Svitolina ütles ka hiljuti karjääri pausile panemist kommenteerides, et keskendub lähiajal spordi asemel rohkem perekonnale ning oma heategevusorganisatsioonile. Siis ei osanud keegi aga veel kahtlustada, et sõna "perekond" all mõtles ta kolme inimest.