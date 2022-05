VIDEOBLOGI | Henry Sildaru uuest trikist: närveerisin enne sooritust piisavalt

„Võib öelda, et kevadine laager Rukal läks plaanipäraselt. Eesmärgiks oli suuta lumel ära teha double cork 1980 ja see õnnestus endalegi üllatusena üsna hästi. Esimesel katsel õnnestus kohe saada haare ja rahuldav maandumine. Eks närveerisin enne sooritust piisavalt, sest olin seda enne harjutanud Spot of Tallinnas, kuid mitte õhkpadjale. Sellest siiski piisas. Muidugi annan aru, et trikk võib olla meeste klassi vääriline, kuid stiili ja haardega on vaja siiski väga palju tööd teha,” rääkis Henry Sildaru.