Neuville: kuus sõitjat võivad Portugali ralli võita, aga mitte mina

"Olen teel teine startija. Mõned väga kiired sõitjad stardivad kaugelt tagant, seega lõpuks on meie eesmärk võidelda esiviisiku koha pärast, võibolla isegi poodiumi pärast, aga ma arvan, et realistlik siht on esiviisik," rääkis Neuville DirthFish.com-ile.

"Kuus sõitjat, kes stardivad peale meid, võivad võidu nimel heidelda. Seega saab raske olema, aga me teadsime, et see nii on."