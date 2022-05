Eesti käsipallur võitis Islandi ja Luksemburgi meistrikulla kõrvale ka Portugali tiitli

Benfica alistas laupäeval Leirias kohaliku Juve Lisi naiskonna tulemusega 27:23 (13:9) ning on kogunud 68 punkti. Alavarium/Love Tilesil ja tiitlikaitsja Madeira SAD-il on 60 silma, aga Portugalis kaasneb võiduga kolm, viigiga kaks ja kaotusega üks punkt ning nii pole jälitajatel võimalik pealinlasi enam püüda.

Alina Molkova on viimastes mängudes suurpärases hoos ja viskas Juve Lisi vastu kuus väravat. Benfica tegi hooaja teises voorus ühe viigi, on aga seejärel võitnud 21 mängu järjest, sealhulgas 13 Molkova osalusel. Viimati 1993. aastal meistriks tulnud Benfica lõpetas seega 29-aastase ootuse.

"Edu taga näen head kooslust naiskonnas ja omapärast mängustiili. Üritame mängida nii kiirete üleminekutega, et tihti lihtsalt jookseme vastase üle ja harutame nende mängu täielikult lahti. Aga hooaeg pole veel läbi, ees on kolm liigamängu ja siis karikasarja Final Four," lisas 24-aastane Molkova.