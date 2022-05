VIDEO | Levadia peatreener Savic: kuna te toetate ühte klubi teiste arvelt, siis mängitegi San Marino tasemel!

Dokumentaalsarja kaamerad külastasid Levadia riietusruumi peale 1:1 viiki Kaljuga 13. aprillil. Eelmises kaadris oli Levadia ründaja Liliu näidanud putsajälge oma vasaku jala pahkluu peal ja öelnud: "Nad ei anna penaltit ja siis ütlevad hiljem analüüsis, et jah, oli ikka penalti. Aga mis kasu sellest on?"

Uus kaader. Lahti läheb Levadia treenerite toa uks ning Marko Savic räägib: "Tarmo (spordidirektor Tarmo Kink - toim), see ei ole normaalne, et kohtunik minu küsimusele niimoodi pöördub. Ma küsin talt, et miks sa ei andnud viga? Ta pöördus mu poole ja ütles, et see pole naiste, vaid meeste jalgpall. Kohtunik naeris mulle näkku. Sellise suhtumisega sa räägidki ühe suure tiimi peatreneeriga? Ma ei öelnud midagi stiilis "f*ck off". Ma ei karjunud tema peale, vaid rääkisin tavaliselt."