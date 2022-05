Kohtunikud vabandasid Läti hokikoondise ees. Kapten vandesõnu tagasi ei hoidnud

Soome sai Läti üle raske võidu. Võiduvärava viskas kolm minutit enne mängu lõppu Mikael Granlund arvulisest ülekaalust. 18 sekundit varem oli vea eest Juuso Hietanenile kaheks minutiks istuma saadetud Läti ründaja Martins Dzierkals.

"Raske on. Vabandan oma keelekasutuse pärast, aga see on kuradi p***es," ütles peale mängu lätlaste kapten Rodrigo Abols.

"Mul on veel värvikaid sõnu kirjeldamaks viimast kolme minutit ja seda, kuidas kohtunikud mängu ära otsustasid. Nad tegid meile külma ega näinud selget viga. Aga see on hoki. Olen oma meeskonna üle uhke. Me näitasime iseloomu."

Abols viitas kohtunike poolt vilistamata jäänud veale, mille Atte Ohtamaa tegi viimastel minutitel Rihards Bukartsile.

Lätlaste peatreener Harijs Vitlolins avaldas, et kohtunikud tulid peale mängu tema juurde pihtima. "Ma arvan, et kui mäng viimased viis minutit jookseb, siis tuleks lasta mängida. Sellised hetki nurkades nagu Dzierkalsiga võib leida kogu mängu jooksul mõlemalt poolelt. Samamoodi oleks võinud karistada vastaseid mängu lõpus selge löögi eest selga. Kohtunikud tulid ja ütlesid, et nad eksisid, aga mis see meile annab?" rääkis Vitolins.

Kaks kaotust saanud Läti jaoks jätkub MM homme mänguga Norra vastu. Kaks mängu võitnud Soome kohtub homme USA-ga.