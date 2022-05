Lewandowski: väga võimalik, et see oli mu viimane mäng Bayerni eest

Peale mängu avaldas poolakas, et ei pikenda oma lepingut Saksamaa meistriga. "Võin kinnitada, et olen klubi spordidirektorit oma otsusest teavitanud ning ma ei pikenda ma lepingut Bayerniga," ütles Lewandowski ajakirjanikele.

"On väga võimalik, et see oli mu viimane mäng Bayerni eest. Ma ei saa seda sajaprotsendiliselt öelda, aga nii võib olla. Tahame leida mulle ja klubile parimat lahendust."