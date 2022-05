FOTO | Newcastle United hakkab mängima Saudi Araabia lipuvärvides särgiga

Uued omanikud veensid Premier League'i, et neil pole otsest seost Saudi Araabia riigiga, kuid pärast uue särgikujunduse väljalekkimist on need kahtlused taas õhus, kuna särk meenutab kangesti Saudi Araabia koondise vormi. On pakutud, et rohelised triibud aitavad kaasa Newcastle'i särkide müügile Lähis-Idas.

Ikka ja jälle tuletab Briti meedia Newcastle'ist rääkides - uue särgikujunduse puhul veel rohkem - inimestele meelde inimõiguste rikkumisi Saudi Araabias. Daily Maili ajakirjanik Oliver Holt märgib oma eileõhtuses kirjatükis, et Saudi Araabiast inspireeritud võõrsilmängude särk on taas üks viis hoogustada selle inimõiguste suhtes problemaatilise riigi spordipesu projekti.

Klubi särgikujunduse osas on sõna võtnud inimõiguste kaitse eest seisev Amnesty International. "Kui see on tõsi, et Newcastle muudab oma võõrsilsärgi Saudi Araabia rahvusvärvidele vastavaks, paljastab see Saudi Araabia raha jõu ja kuningriigi otsusekindluse oma jõhkra, verest läbiimbunud inimõiguste ajaloo sportlikuks pesta. Me peame kõik seisma vastu Saudi Araabia propagandas osalemisele, olema teadlikud seal toimuvast ja rääkima valitsuse kuritarvitustest: massihukkamistest, Khashoggi mõrvast ja LGBTI+ inimeste kohutavast olukorrast. Sporti ei tohi niimoodi kasutada."