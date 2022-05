Kümnevõistleja Simulask on elu parimas hoos – ta edestab rekordiseeriat juba üle 400 punkti

Teoreetiliselt on veel võimalik ka püüda 8000 punkti piiri, kuid see nõuaks parajat eneseületust. Rekordiseerias viskas Simulask oda 44.09 ja jooksis 1500 m ajaga 4.40,25. Isiklikud rekordid on 53.22 (aastast 2017, hiljem pole üle 50 meetri visanud) ja see sama 4.40,25. Läbi aegade on 19 eestlast ületanud 8000 punkti piiri, kusjuures neist kaheksa on tegevsportlased.